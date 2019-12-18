В подземелье Лондона обнаружили гигантских жировых "монстров": опубликованы фото

В Лондоне из канализации извлекли два огромных "жирового монстра" весом около 100 тонн, которые образуются из застывшего жира, масла и салфеток, которые жители смывают в унитаз.
Об этом сообщает Sky News.
Работники компании Thames Water работали круглосуточно, чтобы убрать жировые "айсберги", поскольку опасались, что город может затопить сточными водами на Рождество.
Первый жировой "айсберг" или "жирберг" весом 30 тонн обнаружили под Кафедрал-стрит вблизи небоскреба The Shard. Он растянулся на 70 метров. Второй образовался в коллекторе под улицей Пэлл-Мэлл и весил 63 тонны.
Отмечается, что "жировой монстр" образуется из застывшего жира, масла и салфеток, которые жители смывают в унитаз.
В компании призвали людей "не кормить жировые айсберги" на Рождество и выбрасывать застывший жил в мусорное ведро.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Глухой бухте оккупированного Севастополя из космоса увидели канализационный выброс прямо в воду.