В подземелье Лондона обнаружили гигантских жировых "монстров": опубликованы фото

В Лондоне из канализации извлекли два огромных "жирового монстра" весом около 100 тонн, которые образуются из застывшего жира, масла и салфеток, которые жители смывают в унитаз.

Об этом сообщает Sky News.

Работники компании Thames Water работали круглосуточно, чтобы убрать жировые "айсберги", поскольку опасались, что город может затопить сточными водами на Рождество.

Фото: Sky News

Первый жировой "айсберг" или "жирберг" весом 30 тонн обнаружили под Кафедрал-стрит вблизи небоскреба The Shard. Он растянулся на 70 метров. Второй образовался в коллекторе под улицей Пэлл-Мэлл и весил 63 тонны.

Фото: Sky News

Отмечается, что "жировой монстр" образуется из застывшего жира, масла и салфеток, которые жители смывают в унитаз.

В компании призвали людей "не кормить жировые айсберги" на Рождество и выбрасывать застывший жил в мусорное ведро.

Фото: Sky News

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Глухой бухте оккупированного Севастополя из космоса увидели канализационный выброс прямо в воду.