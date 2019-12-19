Михаил Горбачев внезапно попал в больницу: первые подробности

Первый президент СССР 88-летний Михаил Горбачев попал в больницу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Горбачева госпитализировали в Москве. Об ухудшении самочувствия он сообщил журналистам сам.

У политика обнаружили воспаление легких, требующее пребывания в медицинском учреждении.

6 июня 2019 года Горбачев уже попадал на больничную койку. О своем диагнозе журналистам не рассказал, но отметил, что чувствует себя плохо. Вместе с тем, заверил, что "еще рано говорить о том, что я увидел свет в конце тоннеля" и добавил, что работает над новой книгой.

В 2013 году Михаил Горбачев был госпитализирован в немецкую клинику. Через год политик попал в лечебное учреждение в Москве. Тогда иностранные СМИ написали, что политик борется с сахарным диабетом.

Как сообщал "Апостроф" раньше, первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что допускает появление нового союзного государства в границах СССР. По его мнению, новое государственное образование было бы уже не советским, но "с тем же составом" и при этом "добровольно".