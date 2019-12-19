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На митинге из-за суда по делу "ПриватБанка" появился "двойник" Коломойского: видео

четверг, 19 декабря 2019, 13:39
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Под зданием суда, где 19 декабря рассматривают дело "ПриватБанка", находится "двойник" олигарха Игоря Коломойского, который нарядился в костюм Деда Мороза.

"Шо вы все тут собрались? Отдайте мой банк", - выкрикивал тут похожий на олигарха мужчина.

С активистами "двойник" Коломойского сыграл в игру "Беня", во время которой они бросают дротики и получают шоколадные гривны.

Также мужчина начал интересоваться у участников акции о том, что у них находится в карманах. "Санта" предложил положить телефоны и содержимое карманов в его красный мешок.

Присутствие такого персонажа весьма позабавило присутствующих и вызвало массу положительных эмоций.

Напомним, что 19 декабря под Шестым апелляционным админсудом, где рассматривают дело о национализации "ПриватБанка", начался митинг.

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