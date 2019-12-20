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Создатель украинцев: появилась забавная фотожаба с "предком" Путина

пятница, 20 декабря 2019, 16:35
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Президент России Владимир Путин считает, что украинскую идентичность сформировал польский шляхтич XVIII века Станислав Потоцкий, что высмеяли фотожабой.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Путина, между Россией и Украиной есть некий "спор" по поводу украинской идентичности.

"Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором - граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", - сказал он.

Затем, отметил Путин, якобы были некие другие польские исследования, "которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян": "Они утверждали, что это потомки, каких-то кочевых народов".

Станислав Потоцкий - магнат и меценат, шляхтич XVIII века из рода Потоцких, государственный и военный деятель Речи Посполитой и Российской империи.

В сети политолог Алексей Голобуцкий высмеял такое заявление президента РФ.

Как сообщал "Апостроф", в сети поделились давней фотожабой в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины являются исконно русскими территориями.

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