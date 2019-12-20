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Студенты обсудили борьбу с трудовой миграцией: Альфа-Банк Украина поддержал конкурс "Взгляд нового поколения - 2019"

пятница, 20 декабря 2019, 17:32
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16 декабря состоялся Финал конкурса LоNG (Look of New Generation) "Взгляд нового поколения – 2019", партнером которого стал Альфа-Банк Украина, а организаторами выступили Глобальный договор ООН в Украине, Украинская ассоциация по развитию менеджмента и бизнес-образования, Киевская Бизнес Школа и Академия труда, социальных отношений и туризма.

Об этом сообщается на сайте банка.

Целью конкурса было привлечь молодежь к решению проблемы оттока человеческого капитала за границу. Только за период 2017-2018 из Украины выехало 6,3 млн человек, а за 29 лет количество трудоспособного населения уменьшилось на 32%. Страна испытывает нехватку специалистов из-за смены вектора в послешкольном образовании: в 1990-е годы количество лиц, обучавшихся в профтехучилищах, превышало количество тех, кто учился в вузе, в четыре раза. Сегодня количество студентов вузов превышает показатель обучающихся в профтехучилищах в шесть раз.

Свои ответы на вопрос "как остановить отток человеческого капитала из Украины?" в формате проектов предложили 78 команд-участниц конкурса из 53 вузов из 23 городов Украины. Также в работах были представлены предложения, как достичь цели №8 Целей Устойчивого Развития 2030 – "Содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех". Проекты касались реформы налогообложения, создания благоприятных условий для жизни, создания рабочих мест в регионах и так далее.

Победителями стали: I место – Национальный лесотехнический университет Украины (Львов) с проектом "5 инноваций, 5 лет, 10 000 рабочих мест"; II место – Национальный авиационный университет (Киев) с проектом "Диджитализация кругооборота специалистов"; III место Донецкий национальный университет экономики имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог) с проектом "Сделай свой город ярким и безопасным для проживания".

Альфа-Банк Украина присоединился к инициативе экспертизой – в состав жюри конкурса вошла Асмик Нерсисян, руководитель управления по привлечению талантов банка, она приняла участие в оценке всех работ.

"Мы тесно сотрудничаем со студентами по всей Украине, понимая, что без них нет будущего ни у одного бизнеса. Рада, что молодежь не ограничивается собственными, порой, практичными, интересами, а ставит амбициозные цели менять город, страну и мир к лучшему! Мы, бизнес, видим, как сильно изменились требования будущих работников к работодателю. Для них, в первую очередь, важны миссия и ценности компании. Если мы хотим видеть среди наших сотрудников талантливую и любопытную молодежь, также должны своевременно отмечать и удовлетворять ее потребности", - отметила она.

"Сегодня законодательство Украины никоим образом не стимулирует бизнес включаться в процесс устойчивого развития. Все, что делается компаниями является или требованием инвесторов, которые учитывают нефинансовую деятельность компании в качестве условия предоставления инвестиций, или сознанием топ-менеджмента компании, что встречается редко. Чтобы стимулировать интерес к техническим профессиям, должна быть государственная программа поддержки. Пока у нас другие тренды и никто не показывает, что можно быть успешным специалистом в украинской или зарубежной компании, имея образование инженера и т.д.", - прокомментировала Татьяна Сахарук, директор Глобального договора ООН в Украине.

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