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Топовые украинские ВУЗы могут вспыхнуть вслед за одесским колледжем: названы главные проблемы

пятница, 20 декабря 2019, 10:32
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Главные университеты Украины проверили на пожарную безопасность, однако результаты не порадовали.

Об этом сообщает "Апостроф".

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Согласно приказу №114 Главного управления ГСЧС в городе Киеве от 15 февраля 2019 года, плановая проверка КНУ на предмет "соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности" должна была пройти в марте этого года. Спасатели должны были обследовать факультеты КНУ и общежития для студентов. Всего 35 объектов. Однако, согласно данным Инспекционного портала, такая проверка не проводилась.

Однако, ГСЧС проверяла объекты КНУ в 2018 году. В прицел спасателей попали общежития университета, несколько факультетов и зданий, принадлежащих ВУЗу.

Что касается общежитий, то самые распространенные нарушения пожарной безопасности здесь: использование электрочайников в комнатах студентов, отсутствие огнетушителей в некоторых помещениях, а также планов эвакуации. Но это еще, как говорится, цветочки. Так же, как и в колледже в Одессе, общежития КНУ, согласно данным проверок, не оборудованы ни автоматическими пожарными сигнализациями, ни системами оповещения о пожаре. А в тех общежитиях, где пожарные сигнализации есть, они просто не работают, например, в общежитии №15.

И такая же "болезнь" была выявлена не только в общежитиях, но и на факультетах КНУ, которые проверяли спасатели: экономическом, механико-математическом, физическом, компьютерных наук и кибернетики.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

По данным Минобразования, в этот ВУЗ в 2019 году было подано 36078 заявок на вступление. Но, так же как и в случае с КНУ, университет во Львове на предмет пожарной безопасности в 2019 году никто не проверял.

Но проверяли в 2018 году. По результатам этой проверки ГСЧС нашли в ЛНУ 42 нарушения техники пожарной безопасности. Самые серьезные из них: нерабочая система противопожарной безопасности, отсутствие схем эвакуации в общежитиях, неотремонтированные пожарные водоемы возле высотных зданий общежитий, неполная комплектация пожарных щитов. Также на окнах факультета управления финансами и бизнесом спасатели заметили решетки, которые не раскрываются и не раздвигаются, а это значит, что в случае ЧП студенты не смогут покинуть здание через окна первого этажа.

КПИ им. Игоря Сикорского

В рейтинге самых востребованных ВУЗов Украины КПИ им. Сикорского на третьем месте. В 2019 году сюда изъявили желание поступить 35242 выпускника.

В этом году спасатели проверяли только оздоровительную базу "Маяк" в селе Лазурное Херсонской области, которая находится в ведомстве КПИ.

По результатам этой проверки ГСЧС выявила 82 нарушения в административных и жилых корпусах базы: пожарные системы оповещения выработали свой ресурс, договора на техобслуживание системы пожарной сигнализации у "Маяка" нет, а огнетушителей, конечно же, не хватает.

В прошлом, 2018 году, спасатели нашли 37 нарушений пожарной безопасности в главном корпусе КПИ №1. Кроме недостачи огнетушителей и отсутствия планов эвакуации, ГСЧС констатировала, что пути эвакуации в главном корпусе захламлены мебелью и оборудованием, а двери на путях эвакуации не открываются в направлении выхода из здания корпуса. Кроме того, на окнах стоят решетки, которые без сварочного аппарата просто не снять, а элементы соединения пожарных кранов, рукавов и ручного пожарного ствола не однотипные, а, следовательно, если будет ЧП, конструкция просто не соберется. Ну и уже "классика": помещения корпуса не оборудованы системой оповещения о пожаре, а некоторые помещения еще и не оборудованы системой сигнализации.

Подробней читайте в материале "Апострофа": Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался".

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