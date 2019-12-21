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Украина попала в научные "достижения" года: почему этому не стоит радоваться

суббота, 21 декабря 2019, 00:22
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Научным разочарованием года назвали вспышку кори в Украине и других странах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Science.

По версии журнала, главными научными разочарованиями года стали резкое снижение численности птиц на территории Северной Америки, эпидемии кори на Мадагаскаре, в США, Демократической Республике Конго и в Украине, которые связаны с тем, что люди массово отказываются от вакцинации, а также пожары в Амазонке и нежелание политиков из многих стран первого мира бороться с глобальным потеплением.

А вот победителем в номинации "Прорыв года" назвали снимок тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Однако по версии читателей победитель - "портрет" денисовского человека. Ученые смогли воссоздать его облик после того, как нашли и проанализировали фрагмент челюсти денисовца.

Как сообщал "Апостроф", Украина вместе с африканскими государствами Конго, Либерией, Мадагаскаром и Сомали возглавила список стран с самым высоким уровнем заболевания на корь.

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