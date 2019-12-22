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После новогодних праздников пользователей Windows ждет неприятный сюрприз

воскресенье, 22 декабря 2019, 01:31
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Пользователей операционной системы Windows переведут в обязательном порядке на браузер Edge, созданный на базе платформы Chromium.

Об этом сообщили на официальной странице Windows Latest.

Как сказано в сообщении, 15 января 2020 выйдет новое обновление ОС Windows 10 и браузер Edge появится у всех пользователей.

Этот неприятный сюрприз ожидает всех, у кого установлен Windows 10 версии 1803 (April 2018 Update) и выше. Браузер Edge установится в фоновом режиме, и пользователи не смогут сохранить и продолжить пользоваться старой версией браузера Chrome.

Как раньше сообщал "Апостроф", с начала ноября в России вступили в силу положения так называемого закона о "суверенном интернете": местные юмористы не могут удержаться от шуток по поводу изоляции рунета.

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