Для тех, кто тронулся: в Крыму посмеялись над вокзальным "достижением" оккупантов

В сети жестко высмеяли эйфорию российских властей из-за открытия железнодорожного движения по Керченскому мосту, который соединил РФ с аннексирована Крымом.

Об этом написали в блоге RoksolanaToday & Крым25% в Twitter.

"Это не передать словами! Поезд! Поехал! Для тех, кто уехал вместе с поездом. Сообщаю, что железнодорожный вокзал Симферополя до освобождения нас от нормальной жизни принимал до 100 поездов в сутки", - написали в блоге.

Также в заметке показали фото полупустого железнодорожного вокзала, на котором не видно ни поездов, ни пассажиров.

Как сообщал "Апостроф" раньше, президент РФ Владимир Путин во время поездки по железной дороге по Керченскому мосту в аннексированный Крым неудачно пошутил и разозлил своим юмором сеть.