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Предлагают хорошую работу: украинцев предупредили об опасной схеме обмана

понедельник, 23 декабря 2019, 04:10
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В сети распространяют новую схему обмана с предложением работы.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Объявление нашел житель Харькова на сайте "Бесплатка". Там выставили вакансию о работе семейным водителем. Украинец откликнулся на предложение и едва не стал жертвой мошенников, позвонив по объявлению.

"Он спросил курю я или пью, возраст, паспортные данные, сказал что он депутат и работает на Конституции, 7 . Приезжаю на встречу, звоню а он мне говорит не мог бы я зайти в магазин продуктовый и купить пляшечку коньяка и десерта и пачку сигарет у них там банкет", - говорится в сообщении.

По словам соискателя, он купил все требуемое и позвонил сказать об этом. На это ответили: "Мне нужно позвонить и мог ли я еще пополнить деньги ему на счет, а я ему говорю, простите но у меня больше денег нет.

"И он мне говорит, что он сейчас мне перезвонит. Ждал я ждал звонка, так и не дождался, сам начал звонить, но на том конце провода звонок мой сбрасывали. Вот, собственно, и все", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети сообщили о новом виде мошенничества со счетами на мобильных телефонах, который набирает популярность в Украине.

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