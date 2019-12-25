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Будет заливать дождями: прогноз погоды в Украине на 25 декабря

среда, 25 декабря 2019, 06:20
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Фото: pixabay.com

В среду, 25 декабря, в Украине прогнозируется дождливая погода, в некоторых регионах – с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Ветер ожидается переменных направлений, до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха на "католическое" Рождество ночью и днем будет держаться на отметках 2-7 градусов выше ноля. В западных областях прогнозируется от 0 до 4 градусов. В Карпатах – снег, температура воздуха в течение суток будет достигать -5.

В Киеве в среду тоже будет лить дождь. Температура и в темное, и в светлое время суток составит 5-7 градусов тепла.

Напомним, подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю.

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