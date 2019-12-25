Срезали шевроны и убивали: страшные преступления оккупантов на Донбассе показали одним видео

В сети показали новое видео зверств боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе.

Ролик появился в паблике Nova Gorlivka в Facebook.

На нем боевики поставили пленных украинцев на колени. У одного из них срезали с куртки шеврон и затолкали в рот. На следующих кадрах показали уже мертвых бойцов ВСУ.

С видео понятно,что боевики пытают, а потом зверски убивают украинских военных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший украинский политзаключенный Сергей Литвинов, который отбывал наказание в Диканевской колонии Харькова, назвал имена людей, похитивших его из Тарасовской больницы Ростовской области РФ летом 2014 года и о зверских пытках.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного Сергея Литвинова, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям. В начале 2019 года украинца перевели в колонию Харькова.