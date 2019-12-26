Появилась новая яркая фотожаба на поцелуй пенсионерки с российским поездом в Крыму

В сети показали свежую карикатуру на инцидент с пенсионеркой, которая расцеловала вагон поезда в аннексированном Крыму.

Ее опубликовал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"Настоящая надпись на поезде в Севастополе, а не то, что показали российские пропагандисты и рупоры Кремля!" – подписал он карикатуру, на которой видно, что пенсионерка целует вагон, где написано: "Путин *уйло".

Напомним, что российские оккупанты запустили железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом. Во время встречи поезда из Питера, пожилая жительница полуострова горячо расцеловала один из вагонов, чем вызвала неоднозначную реакцию в сети.

Как сообщал "Апостроф", это не первая карикатура на поцелуй пенсионерки с поездом из России в Крым, которая появилась в сети. В частности, ранее на одной из карикатур пользователи в шутку обозвали пенсионерку обидным словом.

Также фотожабу на "ажиотаж" вокруг поезда из России в оккупированный Крым создал и известный карикатурист Андрей Петренко.