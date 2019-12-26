Тысячи человек: появилось фото огромной очереди на выезд с оккупированного Донбасса

На Донбассе в оккупированном боевиками городе Горловка заметили огромную очередь.

Об этом сообщают в группе Nova Gorlivka в Facebook.

На выезде на свободную территорию Украины увидели 1500-2000 людей, которые выстроились в очередь на границе. Также стоят и автомобили, которые ждут выезда.

"Эта "цепь" из людей, украинцев с оккупированных территорий, и является тем единственным, что удерживает Донбасс в Украине", - написали в сети и опубликовали фото.

Отмечают, что в воскресенье, 29 декабря, пункт пропуска Горловка по техническим причинам будет закрыт.

Как ранее сообщал "Апостроф", возле одного из пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе, в районе Станицы Луганской, скопились огромные очереди людей.