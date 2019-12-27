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На Донбассе погиб украинский боец с позывным "Филин": опубликованы фото

пятница, 27 декабря 2019, 10:43
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В зоне боевых действий в Донбассе погиб украинский военный Сергей "Филин" Пугач.

Об этом сообщил Ярослав Гончаренко на странице в Facebook.

О смерти военного стало известно накануне, 26 декабря. Обстоятельств гибели командование пока не уточняет.

С Сергеем Пугачем попрощаются сегодня в городе Белая Церковь в 14:00 в доме номер 217 по улице Докучаева.

Известно, что военный служил в 11-м отдельном мотопехотном батальоне "Киевская Русь". Был женат.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 26 декабря, под Днепром, в Каменском, попрощались с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.

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