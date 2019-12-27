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Принято важное решение по бойцам-иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе

пятница, 27 декабря 2019, 15:05
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Правительство упростило получение гражданства для добровольцев-иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства.

Решение Правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий реформирование административно-территориального устройства Украины.

Также, в штабе "Слуги народа" планируют в рамках реформы сократить количество районов Украины. После этого на карте Украины должно остаться сто районов.

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