Кто и как будет валить режим Путина: известный россиянин дал прогноз

Президент РФ Владимир Путин, прежде чем уйти о своего поста, спровоцирует массовое кровопролитие и убийств молодых активистов по всей России.

Такую мысль высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович в интервью "Апострофу".

"Путин и его ОПГ решили не только остановить время, но повернуть его вспять. Это не удавалось еще сделать ни одному узурпатору власти, ни одному диктатору – на каком-либо длительном отрезке истории, и особенно – в современную эпоху постоянно ускоряющегося, из-за технического прогресса, времени. Можно лишить нормальной жизни одно или два поколения. Третье, во-первых, не позволит диктатору это делать с собой дальше, и, во-вторых, не простит предыдущим двум за то, что они позволили.

Мы сейчас вышли в эпоху третьего поколения, которое точно сметет поколение гэбэшных гопников, вылупившихся из гремучей смеси питерских подворотен и Высшей школы КГБ 1970-х. Проблема в том, что у этих гэбэшных гопников есть слишком много чего терять, и поэтому, я уверен, они не уйдут так просто, а будут готовы пролить реки, моря крови, прежде чем условному третьему поколению удастся оттащить их от незаконно удерживаемой власти. Предстоит завоевать свободу от этой оккупационной ОПГ - ее никто просто так не подарит", - сказал Рабинович.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что бразильская студия Platinum FMD выпустила серию принтов под лозунгом "Некоторые люди не должны были родиться", на этот раз героем концептуальной рекламы стал президент России Владимир Путин.