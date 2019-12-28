СБУ по всей стране закрывает нелегальные заправки: фото и видео

Сотрудники СБУ взялись закрывать нелегальные заправки по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники ведомства открыли 20 уголовных производств по факту работы 300 нелегальных заправок по всей территории Украины.

На них владельцы сбывали контрафактную горюче-смазочную продукцию. Не имели для своей работы всех необходимых разрешительных документов и постоянно нарушали правила безопасности, тем самым подвергая водителей и персонал заправки опасности.

Также нанесли государству ущерб более чем на 10 миллиардов гривен.

Сейчас незаконные АЗС демонтируют. Горючее правоохранители арестовали. Таким образом выполняют поручения Президента Украины вместе с Генпрокуратурой и Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал "Апостроф", власть игнорирует получения нефтетрейдерами сверхприбылей, маржа крупнейших сетей АЗС превышает 30%.