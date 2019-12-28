RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 декабря

16:53
Археологи обнаружили в Британии могилу девочки с "кольцом бессмертия": фото
16:11
СБУ по всей стране закрывает нелегальные заправки: фото и видео
16:02
В Мариуполе почти неделю ищут пропавших школьниц: опубликованы фото
15:38
Украинцы могут сами определить размер будущей пенсии: как работает онлайн калькулятор
15:26
Зеленский и боевики ДНР сделали заявление про масштабный обмен пленными
15:14
В Украине назвали серьезные последствия выдачи России бойцов "черной роты", убивавших людей на Майдане
15:05
Царство кокошников: сети повеселили фото новогодних корпоративов в Крыму
15:00
Каким на Х-фактор 10 будет суперфинал, и кто же одержит победу
14:21
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту: фото и видео
14:05
Кто и как будет валить режим Путина: известный россиянин дал прогноз
14:03
Со времен детского сада и до популярности: alyona alyona показала, как менялась ее внешность
12:51
Убийцы на свободе: суд Харькова вынес приговор террористам, которых передадут России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СБУ по всей стране закрывает нелегальные заправки: фото и видео

суббота, 28 декабря 2019, 16:11
переглянути новину українською

Сотрудники СБУ взялись закрывать нелегальные заправки по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники ведомства открыли 20 уголовных производств по факту работы 300 нелегальных заправок по всей территории Украины.

На них владельцы сбывали контрафактную горюче-смазочную продукцию. Не имели для своей работы всех необходимых разрешительных документов и постоянно нарушали правила безопасности, тем самым подвергая водителей и персонал заправки опасности.

Также нанесли государству ущерб более чем на 10 миллиардов гривен.

Сейчас незаконные АЗС демонтируют. Горючее правоохранители арестовали. Таким образом выполняют поручения Президента Украины вместе с Генпрокуратурой и Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал "Апостроф", власть игнорирует получения нефтетрейдерами сверхприбылей, маржа крупнейших сетей АЗС превышает 30%.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Излечить волшебством, или герои "Острова сокровищ" в Институте сердца

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: