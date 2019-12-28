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В США напали на съемочную группу музыкального клипа: есть убитые

суббота, 28 декабря 2019, 23:10
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В субботу, 28 декабря, в американском штате Техас во время нападения на съемочную группу музыкального клипа двое людей было убито.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Харрис Эд Гонзалес.

Шериф отметил, что все жертвы молодые люди в возрасте около 20 лет. Убито двое человек, еще шестеро - ранены, один из них - в критическом состоянии.

"Сейчас число жертв стрельбы составляет не менее 8 человек. Группа молодых (около 20 лет) мужчин латиноамериканского происхождения снимали музыкальный клип на парковочной площадке, когда к ним на автомобиле подъехали неизвестные и открыли огонь", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Чикаго во время поминок по убитому в апреле этого года мужчиной произошла ссора, которая переросла в стрельбу - были ранены 13 человек.

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