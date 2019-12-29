Много снега и -18: появилось яркое фото из Украинских Карпат

В сети показали яркое фото заснеженных Карпат, там уже полноценная зима.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:45, 29.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-восточный, 20 м/с., Порывы до 25 м/с., Температура воздуха -18°С. Видимость до 30 м", - говорится в сообщении.

Спасатели просят воздержаться от выхода в высокогорье.

Как сообщал "Апостроф" ранее, несмотря на отнюдь не новогоднюю погоду на большей части территории Украины, в сети показали фото настоящей зимней сказки - заснеженной Карпатской вершины.