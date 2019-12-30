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Боевики ДНР устроили шоу с помилованием подростков-"диверсантов": фото

понедельник, 30 декабря 2019, 16:47
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Главарь донецких боевиков Денис Пушилин 30 декабря показательно "помиловал" трех подростков, которых три года назад задержали и обвинили в диверсиях.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

Семь подростков из оккупированной Ясиноватой в возрасте от 15 до 18 лет были задержаны в сентябре 2016 года по обвинению в совершении диверсионной деятельности по указанию украинских спецслужб.

Так называемое МГБ ДНР инкриминировало им подрыв ряда автомобилей, гражданских и военных объектов, в частности подвижного состава в Ясиноватой.

Старшего - 18-летнего Богдана Ковальчука - боевики называли головой ДРГ, которого якобы завербовал украинский военный с позывным "Алмаз".

Вместе с ним задержали Белавина, Пазушка, Хмеленка, Солодовникова, Миронова и Коваля.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в воскресенье, 29 декабря, накануне Нового года прошел большой обмен пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, речь о котором шла в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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