Боевики ДНР устроили шоу с помилованием подростков-"диверсантов": фото

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин 30 декабря показательно "помиловал" трех подростков, которых три года назад задержали и обвинили в диверсиях.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

Семь подростков из оккупированной Ясиноватой в возрасте от 15 до 18 лет были задержаны в сентябре 2016 года по обвинению в совершении диверсионной деятельности по указанию украинских спецслужб.

Так называемое МГБ ДНР инкриминировало им подрыв ряда автомобилей, гражданских и военных объектов, в частности подвижного состава в Ясиноватой.

Старшего - 18-летнего Богдана Ковальчука - боевики называли головой ДРГ, которого якобы завербовал украинский военный с позывным "Алмаз".

Вместе с ним задержали Белавина, Пазушка, Хмеленка, Солодовникова, Миронова и Коваля.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в воскресенье, 29 декабря, накануне Нового года прошел большой обмен пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, речь о котором шла в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже.