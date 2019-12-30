Мороз до -7 и солнце: синоптики уточнили прогноз на 30 декабря

Синоптики дали свежий прогноз погоды на субботу, 28 декабря, - в Украине будет солнечно и без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей Украине будет ясно и солнечно, осадки не прогнозируют.
Температура воздуха в Украине:
- на западе -3+1 градусы;
- на востоке 0+3 градусы;
- на севере -2+1 градусов;
- на юге и в Крыму 0-4 градусов;
- в центре Украины и Киеве -2-0 градусов;
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.