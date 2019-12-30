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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Мороз до -7 и солнце: синоптики уточнили прогноз на 30 декабря

понедельник, 30 декабря 2019, 06:20
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Фото: УП

Синоптики дали свежий прогноз погоды на субботу, 28 декабря, - в Украине будет солнечно и без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет ясно и солнечно, осадки не прогнозируют.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе -3+1 градусы;
  • на востоке 0+3 градусы;
  • на севере -2+1 градусов;
  • на юге и в Крыму 0-4 градусов;
  • в центре Украины и Киеве -2-0 градусов;

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

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