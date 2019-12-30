"Укрзализныця" заключила удачный контракт под Новый год: первые подробности

В 2020 году "Укрзализныця" получит 40 локомотивов от американской компании General Electric.

Об этом сообщает пресс-служба МИУ.

"У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав "Укрзализныци" и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отметим, в понедельник, 30 декабря, Министерство инфраструктуры, "Укрзализныця" и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что "Укрзализныця" намерена ежемесячно поднимать тарифы на пассажирские перевозки.