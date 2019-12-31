Поздравления с наступающим Новым годом: лучшие открытки, стихи и поздравления

Новый год является одним из самых любимых праздников украинцев, которого ждут с нетерпением. "Апостроф" собрал лучшие открытки, стихи и поздравления по данному поводу, которые можно отправлять друзьям, знакомым и коллегам уже 31 декабря.
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С наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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Вот и подходит к концу этот год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!
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С наступающим Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!
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Желаю вам на Новый год
По пустякам не огорчаться,
С хорошими людьми дружить,
С любимыми не разлучаться.
В кредиты глупые не лезть,
Купить жилье без ипотеки,
И со здоровьем чтоб у вас
Все было точно, как в аптеке!
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Наступает Новый год,
Пусть он счастье принесет,
Пусть мечты осуществит,
Раны сердца исцелит.
Пусть наладятся дела
Сразу с первого числа,
В наступающем году
Пусть одни успехи ждут!
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Коллеги, в этот Новый год,
Желаю Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!
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С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.
Самых дружных дней рабочих,
В коллективе ― доброты,
А еще желаю очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!