Поздравления с наступающим Новым годом: лучшие открытки, стихи и поздравления

Новый год является одним из самых любимых праздников украинцев, которого ждут с нетерпением. "Апостроф" собрал лучшие открытки, стихи и поздравления по данному поводу, которые можно отправлять друзьям, знакомым и коллегам уже 31 декабря.

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С наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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Вот и подходит к концу этот год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

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С наступающим Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

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Желаю вам на Новый год

По пустякам не огорчаться,

С хорошими людьми дружить,

С любимыми не разлучаться.

В кредиты глупые не лезть,

Купить жилье без ипотеки,

И со здоровьем чтоб у вас

Все было точно, как в аптеке!

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Наступает Новый год,

Пусть он счастье принесет,

Пусть мечты осуществит,

Раны сердца исцелит.

Пусть наладятся дела

Сразу с первого числа,

В наступающем году

Пусть одни успехи ждут!

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Коллеги, в этот Новый год,

Желаю Вам больших высот,

Побольше прибыльных идей,

Поменьше грустных новостей.

Стабильно пусть растет зарплата,

Чтобы гребли ее лопатой,

Корпоративы были чаще,

А жизнь была добрей и слаще!

Пусть будет то, что нужно Вам,

Сопутствует успех делам,

Чтоб коллектив наш дружно жил

И чтоб начальник нас хвалил!

***

С Новым годом вас, коллеги!

Он ворвется к нам вот-вот,

Много счастья, будто снега,

Пусть он всем нам принесет.

Самых дружных дней рабочих,

В коллективе ― доброты,

А еще желаю очень,

Чтоб у всех сбылись мечты!