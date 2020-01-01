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Придется забыть про снег и морозы: синоптик ошарашил украинцев прогнозом

среда, 01 января 2020, 13:33
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Фото: aif.ua

Зима в Украине будет малоснежной и теплой, а лето - жарким.

Как сообщает "Апостроф", прогнозом поделился директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в эфире ZIK.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода - на 2,5 градуса, а это просто ужас. Ужасное повышение температуры летнего периода - почти на 2 градуса, это просто кошмар. Анализируя эти тенденции, мы можем говорить о вероятности того, каким будет следующий год . Так вот: зима полностью не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания. Хотя они будут, но они будут кратковременными, очень кратковременными ", - сказал Кульбида.

Добавил, что в ближайшие два месяца снегопады возможны. Но при плюсовой температуре снег продержится недолго. Лето в 2020 году тоже обещает быть жарким. Синоптик говорит, что к такой погоде на три летних месяца украинцы должны привыкнуть.

Ранее "Апостроф" уже информировал о том, что на популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" в ожидании посетителей начали работать снежные пушки, устилая снегом склоны холмов.

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