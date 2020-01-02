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Скованные одной цепью: известный карикатурист метко изобразил 2020 год в России

четверг, 02 января 2020, 19:07
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Меткой карикатурой изобразил российский художник Сергей Елкин приход 2020 года в России.

Рисунок опубликовал на странице в Facebook.

На нем изображены руки двух людей, у которых татуировки 2019 и 2020 соответственно. Мужчины не могут отойти друг от друга, так как их запястья сковывают наручники.

Так метафорически карикатурист изобразил и полицейский режим в России, и то, что новый год вряд ли будет отличаться от предыдущего. По крайней мере, пока большинство россиян не поменяют свое мировоззрение и поведение, а страной перестанет управлять Путин вместе со своей командой.

Как ранее писал "Апостроф", Елкин высмеял празднования Нового года и одновременно полицейскую систему России. На карикатуре сказочного персонажа Деда Мороза ждут у елки маленькие дети. Но на входе в праздничный зал дедушку останавливают спецназовцы, обыскивают его металлоискателем и заглядывают в мешок с подарками. На заднем плане видно рамочный металлодетектор.

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