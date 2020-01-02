Стало известно о трагической гибели бойца ООС с позывным "Гудвин": фото

В первый день нового года на Донбассе погиб украинский воин Юрий Сергеев с позывным "Гудвин". Потеря в рядах ВСУ была небоевой.

Об этом в соцсети Facebook сообщили друзья и родственники погибшего бойца.

Информацией о гибели сослуживца поделился боец ВСУ Андрей Литвин, позже ее подтвердила супруга погибшего Лилия Сергеева-Старостина.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого на Луганщине.

В то же время в сети сообщили о еще троих раненых в результате боевых действий на Донбассе 1 января.

Как ранее сообщал "Апостроф", в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Шах", который ранее позировал на фоне мемориала убитому главарю террористов Александру Захарченко.