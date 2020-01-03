Боевая потеря: в России произошло ЧП с военным кораблем, фото

В России прямо в пути по морю сломался военный десантный корабль ВМФ РФ под названием "Орск".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"В России очередная "боевая" потеря: большой десантный корабль "Орск" сломался по дороге из Сирии", - написал он, а также опубликовал фото, где видно, что судно тянут на буксире. Корабль отправлялся из сирийского города Тартус.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китайском море корабль-авианосец ВМС США "подрезал" крейсер российского флота "Адмирал Виноградов", таким образом, что кораблю из РФ пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновение.

Также раньше в сети были опубликованы фото масштабного пожара на десантном корабле Северного флота РФ "Митрофан Москаленко" в порту Североморска.