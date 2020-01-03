RU  UA  EN

пятница, 3 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 января

19:02
Экокатастрофа на Шацких озерах: в полиции сделали заявление
19:00
Как компенсировать последствия новогоднего стола - 3 простых упражнения на 15 минут в день
18:30
Боевая потеря: в России произошло ЧП с военным кораблем, фото
18:00
Украина получила первые вертолеты Airbus: опубликованы фото
17:58
На свалке Днепра обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
17:26
В Украине высмеяли гимн противников Путина, спетый Гребенщиковым: видео
17:01
Расследование дел Майдана: вокруг главы отдела ГБР разгорается крупный скандал
17:00
Леонардо ДиКаприо увез молодую возлюбленную на экзотический остров: пикантные фото пары
16:33
"Козак" Гаврилюк пояснил, где взял деньги на особняк в Карпатах
16:20
Под Киевом сотрудницу Офиса Генпрокурора задержали с партией метадона
15:38
Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ: видео
15:00
Дмитрий Комаров с женой оригинально встретили Новый год с оливье на пляже Сингапура: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевая потеря: в России произошло ЧП с военным кораблем, фото

пятница, 03 января 2020, 18:30
переглянути новину українською

В России прямо в пути по морю сломался военный десантный корабль ВМФ РФ под названием "Орск".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"В России очередная "боевая" потеря: большой десантный корабль "Орск" сломался по дороге из Сирии", - написал он, а также опубликовал фото, где видно, что судно тянут на буксире. Корабль отправлялся из сирийского города Тартус.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китайском море корабль-авианосец ВМС США "подрезал" крейсер российского флота "Адмирал Виноградов", таким образом, что кораблю из РФ пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновение.

Также раньше в сети были опубликованы фото масштабного пожара на десантном корабле Северного флота РФ "Митрофан Москаленко" в порту Североморска.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: