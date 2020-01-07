Появился список людей переданных Украиной боевикам по обмену

Обнародовали список людей переданных Украиной боевикам в рамках обмена пленными с ОРДЛО.

Об этом сообщает ресурс "Следствие.инфо".

Напомним, Накануне нового года домой вернулись 76 украинских граждан, которые незаконно удерживались боевиками в тюрьмах. Среди них - 12 военнослужащих, остальные заложников - гражданские. Украина отдала взамен 124 человека.

Вскоре после обмена представительница нашего государства в подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что Украине не следует публиковать полный перечень тех, кого Украина отдала в ОРДЛО. Однако журналисты получили этот список в распоряжение и опубликовали его часть.

В нем значатся не только боевики и предатели, а задержанные на территории страны уголовные преступники. Они совершали незаконные действия за пределами Донбасса и не имели отношения к войне.

"В документе, который оказался в нашем распоряжении, указано, что на обмен с фейковых республиками попали лица по имени Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов. Эти люди обвинялись в преступлении против полковника Службы безопасности, контрразведчика Александра Хараберюша. Мужчину взорвали в его авто в Мариуполе в 2017 году", - пишут в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", в сети обратили внимание на интересную деталь в обмене пленными между Украиной и ДНР-ЛНР.