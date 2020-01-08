Потепление и заморозки: синоптики дали интересный прогноз на 8 января

В среду, 8 января, в Украине будет солнечно и без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха днем на территории страны составит -1...+4 градуса. Теплее будет Западе, а холоднее на Востоке. Снега и дождей не будет. Ветер южно-западный 3-8 м/с.

В Киеве 8 января столбики термометров днем покажут +1...+3 градуса. Ночью - 4-6 градусов мороза. Также без осадков.

Как сообщал "Апостроф", в Украине весна будет холодной, кроме последнего месяца, а также будет прохладно летом.

Напомним, в Одессе из-за аномально теплой погоды зацвели подснежники и календула в четверг, 2 января.

А ранее из-за довольно теплой погоды подснежники зацвели и в Киеве.