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Ученые со всего мира сделали тревожное заявление о будущем человечества

среда, 08 января 2020, 04:21
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11 тысяч ученых, которые представляют 153 страны мира, заявили о масштабных угрозах для человечества. По их словам, наша планета на грани "климатической чрезвычайной ситуации".

Об этом говорится в открытом письме, подписанным учеными.

Специалисты заверяют, что если существующий порядок не будет пересмотрен, то человечество ждут неописуемые страдания.

Выводы ученых опираются на данные наблюдений за климатическими изменениями, которые велись на протяжении 40 лет.

"Несмотря на 40 лет масштабных глобальных переговоров, мы продолжаем вести себя как обычно и не можем справиться с кризисом", - говорят научные деятели.

Ученые просят общественность начать понимать масштабы кризиса и определять приоритеты для смягчения последствий изменений климата. В частности, они призвали заменить ископаемое топливо, сократить использование метана и сажи, восстановить экосистему, меньше потреблять мяса и преобразовать экономику в экономику без углерода.

Напомним, что археологи нашли в центре столицы Швеции Стокгольма под землей старинный корабль.

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