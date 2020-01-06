Ученые обнаружили фантастическую находку под землей в Швеции

Археологи нашли в центре столицы Швеции Стокгольма под землей старинный корабль.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Вокруг света".

Ученые раскопали вероятные остатки военного судна 16 века под парком Кунгстрэдгорден в центре города.

Отмечают, что корабль "Самсон", построенный по заказу шведского короля Карла IX в 1590-х годах, считался утраченным для истории на протяжении почти четырех веков. Как оказалось, все это время он мог пролежать под ногами жителей шведской столицы.

"Фантастически весело делать подобное открытие. Думаю, подобное никогда не случится со мной снова", - сказал Филипп Тонемар, археолог, который принимал участие в раскопках.

Сегодня центр Стокгольма - это оживленный район с многочисленными зданиями, предприятиями, парками, но без значительных водоемов. Однако в середине 18-го века большие участки города оказались под водой, так что пришвартовать "Самсон" в центре современного Стокгольма было вполне возможно.

Археологи пока не могут определить точное название судна, но его структура, приблизительный возраст и размер - более 30 метров в длину - отвечают описаниям "Самсона". Если это действительно он, открытие может помочь разгадать тайну исчезновения военного корабля в 1607 году, всего через несколько лет после его постройки.

Возможно, "Самсон" был лишен некоторых частей и заброшен в Стокгольме. К тому времени, когда затопленные районы города были осушены в середине 1800-х годов, судно уже могло быть захоронено под примерно 200-летним слоем мусора.

"Известно, что "Самсон" не упоминается в исторических записях после 1607 года. Вероятно, этот корабль был оставлен на берегу в начале 1600-х годов", - сказал Тонемар.

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