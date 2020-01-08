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В Украине от опасной болезни умерла женщина: первые подробности

среда, 08 января 2020, 21:26
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В Украине от осложнений, которые стали последствиями перенесенного вируса гриппа, три штамма которого зафиксированы в этом сезоне, умерла 55-летняя женщина.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины.

"Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. После обращения ее госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Она умерла в пятницу, 3 января.

Экспертиза показала, что у больной был вирус гриппа типа А (H1) pdm09.

Подробнее о гриппе сезона 2019/2020 годов, читайте в материале "Апострофа": Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься.

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