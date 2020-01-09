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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: появились фото "черных ящиков" и новые детали

четверг, 09 января 2020, 12:09
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Обнаруженные на месте крушения в Тегеране (Иран) "черные ящики" украинского самолета, который разбился в ночь на 8 января, получили повреждения, и некоторые части их памяти утрачены.

Об этом сообщает агентство Associated Press, цитируя предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана.

Как сказано в отчете, оба найденных на месте авиакатастрофы “черных ящика”, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров пилотов, были повреждены в результате крушения и пожара. В связи с этим некоторые части их памяти утрачены.

Согласно отчету, следователи изначально исключили лазерные или электромагнитные помехи как причины аварии.

Предварительный отчет иранских следователей был представлен Украине, которой принадлежит самолет, США - как стране-производителю Boeing, а также Канаде и Швеции, граждане которых погибли при крушении

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

По словам очевидцев, самолет был охвачен огнем, а после его столкновения с землей произошел взрыв. Иранские следователи предполагают, что взрыв, вероятно, произошел потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

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