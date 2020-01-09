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Все охвачено пламенем: появились новые видео момента крушения самолета МАУ в Иране

четверг, 09 января 2020, 09:30
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В сети опубликовали новые видео момента катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, случившейся в среду, 8 января, в которой погибли 167 человек, в том числе 11 украинцев.

Запись сделана камерами наблюдения в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни.

На показанных кадрах, снятых на камеры наблюдения, видно, что сначала произошла яркая вспышка, а потом горящие обломки самолета уже рухнули на землю. Их находили в радиусе нескольких километров от места трагедии.

Напомним, эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео признания матери стюарта, погибшего в катастрофе самолета МАУ, в страшном предчувствии.

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