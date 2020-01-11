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Катастрофа в Иране: директор МАУ пояснил, почему самолет совершил роковой рейс

суббота, 11 января 2020, 13:39
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Информации об угрозе полетов в Иране до авиакатастрофы с самолетом МАУ 8 января - не было.

Об этом узнал корреспондент "Апостроф" во время пресс-конференции в Борисполе.

Журналисты задали вопрос директору МАУ Евгению Дыхне, почему небо над Ираном не было закрыто и рейс вообще был совершен.

"Выполнение полетов гражданскими судами выполняется на основании разрешений двух стран: страны куда выполняется полет и под флагом которой летит борт. На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации об угрозе безопасности не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана никакой информации об угрозе безопасности не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана никакой информации об угрозе безопасности не было", - ответил он.

По его словам, государственные органы Украины действовали по правилам.

"Достаточной информации о том, что в эту зону нельзя лететь не было. До нас летели компании и после нас. Сейчас воздушное пространство над Тегераном открыто. Туда летают все компании, которые и летали. Была информация, что обстреливаются американские базы в Ираке. Кто знал куда, что и откуда. Гражданская авиация не имеет к этому отношения", - отметил директор.

Также представители СМИ поинтересовались, по каким причинам вылет рейса был задержан.

а рейсе было большое количество багажа. Командир определив взлетную массу самолета дал команду разгрузить определенное количество багажа из багажника. С этим была связана задержка в вылете рейса", - пояснил Дыхне.

Он добавил и про причины катастрофы с самолетом после заявления Ирана о том, что судно сбила их ракета.

"То, что Иран заявил, еще не подтверждено. Версия возможного теракта продолжает отрабатываться правоохранительными органами", - сказал Дыхне.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в сети гневно отреагировали на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, который говоря о катастрофе украинского самолета МАУ в Иране, заявил, что Украина "к счастью" потеряла "только 11 человек".

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