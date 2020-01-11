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Сети разгневало заявление главы украинского МИД о жертвах катастрофы в Иране: видео

суббота, 11 января 2020, 08:44
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко, говоря о катастрофе украинского самолета МАУ в Иране, заявил, что Украина "к счастью" потеряла "только 11 человек".

Об этом сообщает издание "Буквы", ссылаясь на его слова на брифинге.

По словам министра, на данный момент сложно определить, когда тела погибших в авиакатастрофе в Тегеране граждан Украины (2 пассажиров и 9 членов экипажа) будут переданы украинской стороне. Пристайко отметил, что это связано с тем, что специалистам необходимо отобрать генетические материалы у всех 176 погибших и разыскать их родственников, а для этого нужно время.

"Говорить о том, сколько конкретно может пойти на это времени, очень сложно", - отметил он.

При этом министр сделал неоднозначное заявление, что Украина потеряло не много граждан в катастрофе, в то время как потери других государств значительно больше.

"Много людей, их развезли по всем больницам, по больницам в Тегеране. К каждому телу... Это ж не только украинцы. Украинцев одиннадцать, к счастью. Жаль так говорить, но все таки только одиннадцать человек. Значительно больше канадцев погибло - 63 и так далее, вы понимаете", - сказал Пристайко.

Пользователи сети с гневом отреагировали на слова главы МИДа.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения самолета МАУ в Иране.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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