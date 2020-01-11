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Надя и две гадюки: сети впечатлило фото Савченко с одиозными экс-соратницами Януковича

суббота, 11 января 2020, 12:55
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В сети обратили внимание на фото экс-депутата Надежды Савченко с экс-министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим нардепом Еленой Бондаренко.

Об этом написал Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Нет, ничего такого - просто эфир на ЗИК, к Лукаш и Бондаренко пришла Надюха Савченко. Сидят вот, то ли пьют из чашек, то ли в чашки яд сцеживают...", - написал он.

Они стали гостями программы "Каждый из нас президент" на телеканале ZIK и вместе обсуждали актуальные вопросы.

"Интересно так, ага ..."Майдановка" Гадя и антимайдановка Лукаш-гадюка", "Кто еще смотрит ЗИК, и тех змей", "Матушка батюшка - вот же гнездо змеиное", "Там еще Натахи Каральовскай не хватает и можно в преферанс лабать, где Надька будет за болвана на прикупе", - пишут в комментариях.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба на громкое фото бывшего народного депутата Надежды Савченко в компании экс-президента Украины Леонида Кравчука .

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