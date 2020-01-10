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Катастрофа с самолетом МАУ: в СБУ назвали основные версии

пятница, 10 января 2020, 21:37
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СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

Глава СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы службы безопасности заявил, что одна из версий - попадание ракеты, вторая - теракт.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются", - сказал он.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, что у канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию крушения украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.

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