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Украинскому дальнобойщику в Италии проломили череп в ходе спора про политику: видео

суббота, 11 января 2020, 10:20
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В Италии дальнобойщик из Белоруссии проломил арматурой голову своему украинскому коллеге.

Об инциденте сообщает местное издание il Cittadino.

Два водителя - 59-летний гражданин Белорусси и 47-летний украинец остановились для ночевки на стоянке для грузовиков в коммуне Сордио.

Вечером оба водителя крепко выпили. Будучи пьяными, водители начали спорить. Очевидцы слышали как они кричали друг на друга, при этом разобрать в крике они смогли только фамилию "Сталин". В ходе ссоры белорусский водитель ударил украинца железным прутом по голове.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Существует угроза для его жизни

Белорусский дальнобойщик задержан местной полицией. Проводится расследование по статье "покушение на убийство".

Как писал "Апостроф" ранее, на днях в Киеве произошло жестокое убийство с участием подростков. 7 января на улице Маяковскогогруппа несовершеннолетних до смерти избила 43-летнего мужчину.

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