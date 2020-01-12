Синоптик рассказала о погоде на праздники Маланки и Василя

На традиционные праздники Маланки и Василия, которые отмечаются в Украине 13 и 14 января, прогнозируют сухую и теплую погоду.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, украинцам, которые в эти дни будут щедровать и посевать, как предполагает народная традиция, не нужно будет кутаться в теплые платки, кожухи и одевать бараньи шапки.

"Можно и в шапках с баламбонамы, в платках шелковых, нормальных демисезонных ботинках, пусть и Мартенсах, желательно, чтобы была вышивка или старая, или стилизованная, знание исключительно своих многовековых текстов и понимание, кто ты и на каком фундаменте стоишь, чтобы потом удержать на нем и детей, и внуков", - поделилась своими размышлениями синоптик, пообещав, что в эти праздничные дни будет тепло, сухо, а местами даже солнечно.

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