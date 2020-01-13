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Тараканы, вонь и вымогательство: в сети на фото показали ужасы больницы Днепра

понедельник, 13 января 2020, 15:36
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У пациентки 4-й городской больницы на жилищном массиве Западном в городе Днепре требовали 400 гривен за переход в более чистую палату и без тараканов.

История пациентки и фотографии из больницы опубликованы на Instagram-странице Dnepr_news.

Об ужасных бытовых условиях, равнодушии врачей и вымогательстве со стороны медперсонала рассказала дочь одной из пациенток — Людмилы Хомиченко, у которой диагностировали неврит лицевого нерва.

По словам авторки поста, ее матери в больнице поставили капельницу, но не удосужились провести обязательное в таких случаях МРТ. Утром она самостоятельно разыскивала медперсонал.

В палате постоянно чувствовался неприятный запах, вокруг ползали тараканы, не работал душ. В первый же день с пациентки потребовали 250 гривен в фонд больницы, а потом — еще 400 гривен за то, чтобы переехать в другую, более опрятную палату. Потратив около 2500 гривен на препараты для лечения, она отказалась платить взносы.

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"Затем они начали уже вымогать , забрали у мамы одеяло теплое , мать сказала, что, может, и нашла бы деньги если б не было такого скотского отношения", — утверждает дочь пациентки, заметив, что медсестра позволяла себе фразы вроде "на препараты деньги нашла, и на фонд найдешь".

Автор поста также заподозрила медперсонал в воровстве лекарств и намеренном издевательстве над лежачими больными.

Как ранее сообщал "Апостроф", харьковчан шокировала обстановка в местной детской больнице, которая больше похожа на заброшенное здание.

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