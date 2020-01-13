В Украине произошла страшная трагедия с беременной женщиной из-за грипа

В результате осложнений гриппа умерла 31-летняя роженица. Новорожденного ребенка удалось спасти - в понедельник, 13 января, его перевели в отделение недоношенных детей.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины.

В сообщении уточнили, что женщина заболела еще 24 декабря. Через неделю, 31 декабря, из-за отслоения плаценты роженице пришлось сделать кесарево сечение – ребенка удалось спасти. 13 января из отделения реанимации младенца перевели в отделение для недоношенных детей.

Женщина умерла 3 января. Результаты лабораторных исследований подтвердили грипп типа А не субтипированный. Болезни роженицы сопутствовало хроническое заболевание гепатитом С.

В ЦОЗ Украины заметили, что в этом эпидемическом сезоне, который начался в октябре 2019 года, зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.

Как сообщал "Апостроф", ранее от осложнений, которые стали последствиями гриппа умерла 55-летняя женщина.