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Аграрии на митинге против рынка земли инициировали проведение всеукраинского вече

вторник, 14 января 2020, 14:31
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Представители украинского фермерства, объединенные в "Штаб защиты родной земли", объявляют о подготовке народного вече, они требуют снять с рассмотрения Верховной Рады закон о рынке земли.

Об этом во время пресс-конференции в Верховной Раде сообщила сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская.

"Мы инициируем проведение всеукраинского народного вече, которое станет площадкой для волеизъявления украинского народа, ведь согласно Конституции украинский народ является единственным источником власти в Украине. Цель народного веча - защитить украинскую землю, остановить принятие антиконституционных и антинародных законопроектов, защитить Конституцию", - отметила Ольга Ходаковская.

Аграрии убеждены, что судьба украинской земли не может решаться в кулуарах между отдельными политиками, иностранными агентами - эти вопросы должны быть предметом общенациональной дискуссии.

"Не создано ни одной рабочей группы, которая бы разработала модель земельной реформы. Ни одна поправка, которая была предоставлена представителями украинского селянства, фермерства, гражданского общества, не была учтена в этих законопроектах. Зато сплошные нарушения - регламента и Конституции", - сообщила Ходаковская.

Она напомнила, что на рассмотрении Конституционного суда находится представление с требованием признать нормы законопроекта, который открывает земельный рынок, такими, которые не отвечают Конституции. Украинские аграрии надеются, что Конституционный Суд примет решение, в котором четко укажет, что только украинский народ должен сказать на всеукраинском референдуме, как он видит развитие своих территорий.

Во вторник, 14-го января, по всей стране продолжаются мирные акции протеста аграриев, участие в которых принимают тысячи людей.

По словам президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николая Стрижака, своими протестами фермеры хотят заставить президента Владимира Зеленского "услышать мнение селян".

"Он не просто переступил "красные линии", он ушел далеко за них, и именно такие действия власти приводят к тому, что наше землезащитное движение радикализируется", - отметил Николай Стрижак.

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