Появилось фото оружия, из которого убили Окуеву

Правоохранители нашли и идентифицировали оружие, из которого 30 октября 2017 застрелили военную Амину Окуеву и ранили ее мужа Адама Осмаева.

Фото оружия разместил на Facebook-странице директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Чешский армейский автомат в калибре 7,62 * 39 мм производства Česká Zbrojovka стрелок выбросил в 600 метрах от места преступления. Оружие только внешне напоминает популярный АКМ и АК-47. Такой автомат производили в бывшей Чехословакии с 1958 до 1984 лет. В 2000 его полностью сняли с вооружения.

Сейчас автомат Česká Zbrojovka можно найти на руках гражданских и военных в Чехии, Словакии, Кубе, странах Африки. В Украине он почти не встречается. Именно тот факт, что лицо, стрелявшее в Амину, могло получить редкое оружие, указывает на заказной характер убийства и на то, что к нему долго и тщательно готовились.

Также экспертам удалось исследовать биологическое вещество, которое было на автомате, и установить ДНК стрелка.

Как сообщал "Апостроф" ранее, человек Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены. Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.