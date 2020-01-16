Служил в Бундесвере, а теперь воюет за ВСУ: удивительная история защитника Украины, видео

В рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе служат разные люди, среди них – гражданин Германии и бывший военнослужащий Бундесвера по имени Зигфрид.

Интервью с ним опубликовал "24 канал".

С бойцом пообщался известный украинский волонтер Виталий Дейнега. В программе "Хроники необъявленной войны" он расспросил бойца о том, каково это, служить в Германии, получать зарплату в три тысячи евро, а затем оставить прежнюю жизнь и отправиться в Украину на настоящую войну.

Зигфрид в интервью рассказывает о том, почему отправился воевать на Донбасс, в чем разница между украинской и немецкой армиями, каков потенциал ВСУ, а также о том, может ли Украина победить в войне.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе в районе отвода тяжелого вооружения украинские танкисты провели учения и показали, как будут давать противнику отпор.