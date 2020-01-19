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В России сделали неожиданное заявление по "статусу" Донбасса: видео

воскресенье, 19 января 2020, 15:22
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Депутат российской Госдумы Андрей Козенко публично заявил, что считает части оккупированного Донбасса, на которых действуют боевики ДНР и ЛНР, особыми субъектами Российской Федерации.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Twitter-странице, опубликовав соответствующее видео.

Такое заявление представитель Госдумы РФ сделал в эфире одного из российских телеканалов, находясь в оккупированном Россией Симферополе.

"Мы публично говорим, что ДНР и ЛНР сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации", - сказал Андрей Козенко.

Таким образом российский парламентарий фактически открыто признал оккупации ОРДЛО.

"Никогда еще гражданская война не была столь гражданской", - саркастически заметил по этому поводу Денис Казанский.

Как сообщал "Апостроф", паспортизация жителей оккупированных территорий инспирирована Россией, чтобы отдалить "народ Донбасса" от Украины.

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