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В Украину не пустили известных российских актеров: названы фамилии и причина

воскресенье, 19 января 2020, 18:41
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В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации, прибывших рейсом из Варшавы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Оказалось, что гражданин России незаконно посещал аннексированный Крым. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда в Украину и проставили отметку в паспортном документе.

Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине.

По данным информированного источника УП, запрет въезда касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, которое их сопровождало.

Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украине не прилетел.

По данным СМИ, в Запорожье, где 19 января должен состояться спектакль с участием указанных артистов, общественные активисты готовили акцию протеста, анонсировали блокировки выступления российских актеров и обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд на территорию Украины.

"Давайте о культуре. В Запорожье будет выступать Марат Башаров. Нет, не так - в Запорожье будет выступать российский актер, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Чем нарушил законодательство Украины ... Мы не любим российскую культуру в том виде как она есть, мы не приемлем тех, кто нарушает законы Украины. И приглашаем всех неравнодушных присоединиться к этому движу. Потому что это правильно. Поэтому оставляем за собой право отреагировать. Согласно действующему законодательству. Но это не точно", - говорится в сообщении "Демократического топора".

С сентября 2017 Башаров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за неоднократные посещения аннексированного Крыма.

Напомним, что скандальном российскому актеру Федору Добронравову больше не запрещен въезд на территорию Украины.

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