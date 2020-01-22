Быдло приехало: в сети показали фото украинского "героя парковки" в Давосе

В Давосе, где со вторника, 21 января стартовал Всемирный экономический форум, заметили автомобиль с украинскими номерами, водитель которого припарковал в привычной традиции для местных героев парковки.

Фото, подтверждающие этот факт, опубликовал на Facebook-странице Виктор Яковлев.

"Печалька. Авто с киевскими номерами припарковалось в Давосе на тротуаре, как в Киеве", - написал он.

По словам автора, под дворником уже выписанный штраф - 120 швейцарских франков (около 112 евро, - "Апостроф").

В сети тут же стали комментировать снимки.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов.

Также в среду, 22 января, в Киеве девушка за рулем автомобиля, устроила жестокое "побоище" машин возле супермаркета Novus, неправильно припарковав свое авто.