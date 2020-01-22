RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

12:59
Теряют миллиарды: журналисты рассказали об ошибке Фонда гарантирования с активами VAB банка
08:45
Гривна начинает укрепляться: курс валют от НБУ на 22 января

21 января

20:31
"Нафтогаз" провалил программу добычи газа: названы печальные цифры
17:29
Три тысячи вместо 8 млрд: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка, документ
16:33
Зеленский подписал важный для бизнеса документ: что изменится
12:43
Четкий конфликт интересов: НБУ может попасть в громкий скандал с назначением набсоветов в госбанках
10:31
В Давосе стартует Всемирный экономический форум: кто приедет и о чем будут говорить
08:17
Гривна продолжает падение: курс валют от Нацбанка на 21 января

20 января

18:22
Украина потеряла позиции в важном международном рейтинге
14:30
Какую пенсию получают украинцы: назван средний размер выплат
13:29
В Киеве сухо, а Карпаты засыпает: фантастические фото заснеженных гор
13:15
В Украине снизили стоимость коммуналки: каким городам повезло больше всего
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Быдло приехало: в сети показали фото украинского "героя парковки" в Давосе

среда, 22 января 2020, 22:20
переглянути новину українською

В Давосе, где со вторника, 21 января стартовал Всемирный экономический форум, заметили автомобиль с украинскими номерами, водитель которого припарковал в привычной традиции для местных героев парковки.

Фото, подтверждающие этот факт, опубликовал на Facebook-странице Виктор Яковлев.

"Печалька. Авто с киевскими номерами припарковалось в Давосе на тротуаре, как в Киеве", - написал он.

По словам автора, под дворником уже выписанный штраф - 120 швейцарских франков (около 112 евро, - "Апостроф").

В сети тут же стали комментировать снимки.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов.

Также в среду, 22 января, в Киеве девушка за рулем автомобиля, устроила жестокое "побоище" машин возле супермаркета Novus, неправильно припарковав свое авто.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: