Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит

В четверг, 23 января, стало известно о планах украинского правительства обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.

Об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация", - пообещал Дубилет.

По словам министра, Кабмин также планирует получить информацию о численности населения по отдельным населенным пунктам и распределения населения по половым и возрастным категориям в отдельных регионам.

Как сообщал "Апостроф", ранее Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек. Это количество не учитывает украинских граждан, выехавших за рубеж.