RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 января

15:32
В Украине из-за "аномального" тепла начали распускаться подснежники, фото
15:29
Сколько украинцев уехали из страны и не вернулись за 10 лет: названа впечатляющая цифра
15:24
В Киеве остановленный за нарушение ПДД водитель устроил стрельбу, видео
15:08
В Давосе наказали "героя парковки" из Украины, оставившего авто на тротуаре: фото
15:06
Ситуация сложная: в Украине сделали тревожное заявление о пенсиях и озвучили цифры
15:00
Как выглядит новый Холостяк: авторы шоу представили главного героя 10 сезона
14:50
Суд принял неожиданное решение по аппеляции Кузьменко по делу Шеремета: видео
14:45
Суд над Харви Вайнштейном: истории женщин, из-за которых ему грозит пожизненное заключение
14:39
Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит
14:32
В Украину не пустили трех политиков из России: подробности
14:32
В оккупированном Крыму мужчина устроил резню в здании горадминистрации, видео
14:26
В НАБУ заявили о раскрытии преступной "схемы" на 54 млн: вручены шесть подозрений
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит

четверг, 23 января 2020, 14:39
переглянути новину українською

В четверг, 23 января, стало известно о планах украинского правительства обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.

Об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация", - пообещал Дубилет.

По словам министра, Кабмин также планирует получить информацию о численности населения по отдельным населенным пунктам и распределения населения по половым и возрастным категориям в отдельных регионам.

Как сообщал "Апостроф", ранее Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек. Это количество не учитывает украинских граждан, выехавших за рубеж.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: